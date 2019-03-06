Gaziosmanpaşa'daki cinayet

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da, iş adamı Fırat Yıldırım'ın cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin İzmir'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta 34 LV 0844 plakalı cipte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Fırat Yıldırım'ın (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine yönelik çalışma kapsamında, olayda silahı kullandığı öne sürülen şüpheli Aşık B'yi (45) kaçtığı İzmir'de yakaladı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, cinayeti işlediğini kabul etti. Aşık B. emniyetteki ifadesinde, akrabası Vefadin K'nin, Yıldırım'dan 800 bin lira alacağı olduğunu, kendisinin de parayı tahsil edebileceğini söylediği öğrenildi. Aşık B, olay günü kiraladıkları araçla yanında akrabaları Yunus K. ve Halil İbrahim A. ile Yıldırım'ı takip ettikleri, iş adamının aracına binerken yanındaki tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtıklarını anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşık B. tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, 24 Aralık'ta gözaltına alınan Vefadin K, kardeşi Yunus K. ve Halil İbrahim A. da tutuklanmıştı.