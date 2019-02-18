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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Bin 857 sikke ile 538 parça tarihi obje ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Bin 857 sikke ile 538 parça tarihi obje ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:27
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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 857 sikke ile 538 parça tarihi obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında M.A, E.A. ve O.D'nin bin 857 sikke ile altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan 538 parça tarihi objeyi yurt dışında satmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objeye el koydu.

Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tarihi eserler ise Zeugma Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



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GaziantepJandarmaKaçakçılıkOperasyonTarihi Eser
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