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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

- FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğin saymanına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

- FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğin saymanına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:56
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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, muhasebeciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Sayar ile avukatı katıldı.

Sanık Sayar, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben terör örgütü üyesi değilim, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın, örgütle iltisakıyla kapatılan ve çok sayıda üyesinin ByLock kullandığı belirlenen derneğin saymanı olduğunu, örgüt elebaşının destek talimatının ardından başka bankadan kredi çekerek, aynı gün Bank Asya'ya 20 bin lira yatırdığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sayar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
BylockFETÖ/PDY DavasıGaziantep
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