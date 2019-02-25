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"Gandi'nin istediği şiddete başvurmamaktı"

- Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "Zulüm ve adaletsizlik ile savaşmak gerekliydi. Bu mücadelede aynı zamanda barış ve ahengin de muhafaza edilmesi gerekir. Gandi'nin hayatı boyunca anlatmak istediği de 'Satyagraha' yani 'şiddete başvurmamaydı"

"Gandi'nin istediği şiddete başvurmamaktı"

- Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "Zulüm ve adaletsizlik ile savaşmak gerekliydi. Bu mücadelede aynı zamanda barış ve ahengin de muhafaza edilmesi gerekir. Gandi'nin hayatı boyunca anlatmak istediği de 'Satyagraha' yani 'şiddete başvurmamaydı"

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:18
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ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi hakkında, "Zulüm ve adaletsizlik ile savaşmak gerekliydi. Bu mücadelede aynı zamanda barış ve ahengin de muhafaza edilmesi gerekir. Gandi'nin hayatı boyunca anlatmak istediği de 'Satyagraha' yani 'şiddete başvurmamaydı." dedi.

Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yılı dolayısıyla Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Mahatma Gandi Konferansı" düzenlendi.

Konferansa, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yabancı misyon şefleri, basın mensupları, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

Konferansta konuşan Büyükelçi Bhattacharyya, Mahatma'nın 150. yaşını kutladıklarını belirterek, Hintlilerin Gandi'yi "Ulusun Babası" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Bhattacharyya, Gandi'nin fikirlerinin Hint kültürü ve geçmişiyle yoğurulup geliştirdiğine işaret ederek, Gandi'nin siyasetinin temelini "bireylerin güçlendirilmesinin" oluşturduğunu söyledi.

Zulüm ve adaletsizlikle mücadelesinde Gandi'nin "şiddete başvurmama" yöntemini tercih ettiğini kaydeden Bhattacharyya, şunları söyledi:

"Özgürlük mücadelesinde Hindistan halkının topyekün seferberliği için gayret etti. Tabir yerindeyse tek kişilik bir orduydu. Hayatının tamamını bağlı bulunduğu toplumu için harcadı ve mesajını ulaştırdı. Zulüm ve adaletsizlikle savaşmak gerekliydi. Bu mücadelede aynı zamanda barış ve ahengin de muhafaza edilmesi gerekir. Gandi'nin hayatı boyunca anlatmak istediği de 'Satyagraha' yani 'şiddete başvurmamaydı.' Gandi de birçok kişiden etkilenmiştir. Hindistan'da birçok kişi onu sadece 'hatırı sayılır' biri olarak değil aynı zamanda ders çıkarılması gereken bir isim olarak hatırlar."

Gandi Forumu Etik Kurumsal Yönetimi Baş Temsilcisi Shobhana Radhakrishna da "Gandi'nin Liderliği ve İnkılabı" başlıklı konuşmasında, Gandi'nin insanları "etiketleriyle" kabul etmediğini dile getirdi.

Radhakrishna, Gandi'nin gücünün temelinde inancının yattığına dikkati çekerek, "Gandi'nin güç kaynağı Tanrı'ya olan inancıydı. Hakikatin yolunda yürümesi ona ilham sağlıyordu. Rumi'nin görüşleri de Gandi'yi yansıtır." dedi.

Etkinlikte, Gandi'nin hayatı ve hedeflerine ilişkin "Hayatım mesajımdır" isimli kısa filmin gösterimi de yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan'ın Ankara BüyükelçisiSanjay BhattacharyyaShobhana Radhakrishna
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