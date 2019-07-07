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Gabar'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Gabar'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 21:25
Gabar'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
GabarTerörGri Liste
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