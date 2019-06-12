Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Rize Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaların ikinci gününde, jandarma ekipleri, Fırtına Deresi kenarındaki 2 katlı yapının yıkımı için sabah saatlerde tedbir aldı.

Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan ekipler, iş makinesiyle yıkıma başladı.

Bu arada durumu öğrenerek bölgeye gelen vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Bazı vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Jandarma ve sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı.

Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler ile yapı sahiplerinin vadideki bekleyişi sürüyor.

Bazı vatandaşlar ise yıkım öncesi güvenlik güçlerinden izin alarak, yapıların içerisindeki eşyasını boşalttı.

Jandarma ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yol kontrolü ve tedbirlerini sürdürüyor.