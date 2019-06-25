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FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına soruşturma: 36 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan aralarında 22 muvazzafın da yer aldığı 36 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına soruşturma: 36 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan aralarında 22 muvazzafın da yer aldığı 36 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

25 Haziran 2019 Salı 11:56
FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına soruşturma: 36 gözaltı kararı

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSKkripto yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında 22 muvazzafın da bulunduğu 36 şüpheliden 25'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 22'si muvazzaf 36 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

25 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Konya, Malatya, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Şırnak ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. 

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 üsteğmen, 2 teğmen, 4 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci bulunuyor. 

Adreslerinde bulunamayan 11 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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