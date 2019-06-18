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FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanması soruşturmasında 65 gözaltı kararı

İzmir merkezli 30 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşının da bulunduğu 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanması soruşturmasında 65 gözaltı kararı

İzmir merkezli 30 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşının da bulunduğu 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 Haziran 2019 Salı 12:11
FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanması soruşturmasında 65 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişkileri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlattı

Öte yandan, 10'u örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bank Asya hesaplarında artış gibi deliller bulunan 22 sivil şüpheli hakkında da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörTSKYapılanma
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