Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
89282
ALTIN
253.225
DOLAR
6.1185
STERLİN
7.9587
EURO
6.8652
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Marmara'da sağanak
Marmara'da sağanak
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık...
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde...

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 10:27
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 gözaltı kararı

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında 2 albay ve 3 yüzbaşının da bulunduğu 17'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 2 albay, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 10 astsubayın da yer aldığı 20 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te eş zamanlı operasyon başlattı.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi
Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim