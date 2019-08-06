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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:19
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSKkripto yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 

İzmir merkezli 9 ilde başlatılan soruşturma kapsamında hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde bulunan 12 kişi ve 2 ihraç hava astsubayı, 1 istifa eden jandarma yüzbaşı, 1 istifa eden jandarma teğmen ve bunlarla irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 

9 şüpheli gözaltına alındı

Sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Muğla, Uşak ve Düzce illerinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
FETÖTSKKripto
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