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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası bilirkişi raporunda 'takım elbise' detayı

İstanbul'da FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik 86 sanıklı dava kapsamında sunulan ön bilirkişi raporunda, FETÖ üyeliğinden yargılanan 14 hakim ve savcıya 2013 yılında özel takım elbise hazırlatıldığı belirtildi.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası bilirkişi raporunda 'takım elbise' detayı

İstanbul'da FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik 86 sanıklı dava kapsamında sunulan ön bilirkişi raporunda, FETÖ üyeliğinden yargılanan 14 hakim ve savcıya 2013 yılında özel takım elbise hazırlatıldığı belirtildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mart 2019 Pazartesi 18:50
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası bilirkişi raporunda 'takım elbise' detayı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖiş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülenkapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, Aydınlı Grup Şirketleri ile ilgili bilirkişi ön raporu mahkemeye gönderildi.

Raporun "İndirimli Kart Uygulamaları" başlıklı bölümünde, Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ müşterilerine gerek hediye çeki olarak kart puanı yüklemesi gerekse özel iskonto tanımlamaları yapılarak alışveriş kartı uygulamasının aktif ve yoğun şekilde uygulandığı, üst düzey bürokrat, hakim, savcı, mülki amir, emniyet mensupları vesaire gibi belirlenmiş kişilere çok daha yüksek iskontolu kartlar düzenlendiğinin e-posta yazışmalarında görüldüğü anlatıldı.

Konuyla ilgili şirket çalışanlarının aralarında yaptığı yazışmalara yer verilen raporda, bir e-postada "Her hakim savcıya değil, Tarık Bey'in verdiği isimlere" ifadesi kullanıldığı aktarıldı.

Raporda, şirket çalışanı Esra Turan'dan çalışan Salih Güneş'e 2 Nisan 2013 tarihli bir e-posta gönderildiği, İlyas Kavurmacı ve Mehmet Ali Gün'ün de e-postanın bilgi bölümüne isimlerinin yazıldığı anlatıldı.

FETÖ üyeliğinden yargılanan hakim ve savcılara takim elbise

Raporda, hakim ve savcıların isimleri ve bedenleri yazılan e-postanın içeriğinin şu şekilde olduğu belirtildi:

"Aşağıda bedenleri belirttiğim takim elbiseleri, üretimden yeni çıkmış, iki düğmeli, koyu renk ve A kalite yeşil kartlı hiç belli olmayacak şekilde hazırlayıp isimlerini de mutlaka askılarına yapıştırıp teslim etmeni rica ediyorum. Savaş Kırbaş 54/8, Bilal Bayraktar 52/6, Orhan Gödel 50/6, Mehmet Berk 56/6, Hüseyin Kaplan 54/6, Fikret Seçen 52/6, Cihan Kansız 56/6, Ali Efendi Peksak 60/6, Murat Üründü 54/4, Mehmet Karababa 52/6, Mehmet Ali Pekgüzel 56/4, Nihat Taşkın 52/6, Metin Özçelik 50/6, Hüseyin Ayar 50/6."

İlgili hakim ve savcılar için hazırlanan takım elbise siparişlerinin müşteri isimleri olarak faturaya "bağış-yardım hesabı" olarak tanımlanlandığı belirtilen raporda, hakim savcılara yapılan bedelsiz ya da çok düşük bedelle yapılan yardımların bu kişilere iletilmesinde yönetici asistanı olarak görev yapan Esra Turan'ın yazılı beyanlarının alındığı belirtildi.

Çalışan Turan'ın yazılı beyanına yer verilen raporda, Turan'ın "3 Nisan 2013 tarihinde hakim ve savcılara takım elbise hazırlanması ile ilgili talimatı Mustafa Şevki Kavurmacı'dan aldım. Adil Akgül (tanımam) isimli şahsın elden verdiği listeyi bana verdi. Ürünleri hazırlayıp ona teslim etmemi söyledi. Listede olan hiçbir kişiyi tanımam." ifadelerine yer verildi.

Raporda, "Bu şüpheli işlemle ilgili yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular ve beyanlarla ilgili takdir yetkisi sayın mahkemeye aittir." denildi.

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FETÖ
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