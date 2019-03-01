Fatih’te binada yangın: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih’te dört katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar...