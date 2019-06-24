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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma yapılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma yapılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:02
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma yapılacak

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde yapılacak çalışmalar kapsamında bazı şeritler trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve FSM Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi" sürdürülüyor.

Bu kapsamda, FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

2'şer şeritten ulaşım devam edecek

İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 27 Haziran'da başlayarak 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
FatihsultanMehmetKöprüsü
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