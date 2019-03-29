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Eyfel ile yarışan Yusufeli Barajı'nda 79 metre yüksekliğe ulaşıldı

Tamamlandığında 275 metreyle ülkenin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda inşaat yüksekliği 8 ayda 79 metreye çıktı.

Eyfel ile yarışan Yusufeli Barajı'nda 79 metre yüksekliğe ulaşıldı

Tamamlandığında 275 metreyle ülkenin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda inşaat yüksekliği 8 ayda 79 metreye çıktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Mart 2019 Cuma 12:30
Eyfel ile yarışan Yusufeli Barajı'nda 79 metre yüksekliğe ulaşıldı

İnşaatı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda çalışmalar hızla ilerlerken, 8 ayda 79 metrelik yüksekliğe ulaşıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın 3. yüksek barajı olacağını söyledi.

Ülkenin vizyon projelerinden olan barajda inşa çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Aydın, baraj ve hidroelektrik santral tesisinin kurulu gücünün 558 megavat ve yıllık enerji üretiminin ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağını dile getirdi.

Aydın, santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarının planladığı gibi sürdüğünü ifade ederek, "Ayrıca enerji santralinde elektromekanik parçalarının montajlarına da başlandı. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin, ayda 200 bin metreküp beton dökümü planlanıyor. Baraj yükseldikçe beton dökülen alanın büyümesinden istifade ederek günlük beton hızını artırmaya başladık. Günlük 6 bin metreküp beton döküm hızına ulaşılmış olup en kısa zamanda bu mertebe 7-8 bin metreküplere çıkarılacak." dedi.

Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Aydın, "Barajda 800 bin metreküp beton dökerek gövde betonunda yüzde 20 gerçekleşme sağlandı. Barajımız 79 metre yükselmiş durumda. Bu seviyeye 8 ay gibi kısa bir sürede ulaşıldı." diye konuştu.

Aydın, Yusufeli Barajı'nın tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde. Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. Bu beton miktarıyla her biri 120 metrekarelik 5 katlı 10 bin konut inşa edilebilir. Yusufeli Barajı milli bütçeye yıllık 600 milyon lira katkı sağlayacak. Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yusufeli Barajı, üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak. Çoruh Nehri'nin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve nehirde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak."

Anahtar Kelimeler:
Baraj Yusufiye
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