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Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı

- Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Sökmen için ölümünün 39. yılında anma töreni düzenlendi

Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı

- Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Sökmen için ölümünün 39. yılında anma töreni düzenlendi

03 Mart 2019 Pazar 12:13
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Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, vefatının 39. yılında anıldı.

Hatay Valiliğinde düzenlenen törende, Vali Rahmi Doğan, Atatürk ve Tayfur Sökmen anıtlarına çelenk sundu. Havanın yağışlı olması nedeniyle binada devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Doğan, yaptığı konuşmada, Tayfur Sökmen'in liderliğinde bu topraklar için mücadele eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Hatay'ın ana vatana katılış mücadelesinin çok ilginç ve ibretle dolu olduğunu ifade eden Doğan, "1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş olmasına rağmen bu topraklarda, bu milletin evlatları, bundan asla vazgeçmemişler, bu mücadeleyi devam ettirmişler, 1939'da da ana yurtla birleşerek azim ve kararlılıklarını göstermişlerdir." dedi.

Törende Tayfur Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu, dedesinin hayatını anlatan konuşma yaptı. Bir öğrenci de "Tayfur Sökmen" adlı şiirini okudu.

Daha sonra Vali Doğan, Sökmen'in ailesiyle Tayfur Sökmen Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
AnıldıHatayTayfur Sökmen
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