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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt'ın, beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt'ın, beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:16
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Yaşar Büyükanıt
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