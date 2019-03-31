Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:...
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler...
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider...

Erzincan 4,1 ile sallandı

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan 4,1 ile sallandı

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
31 Mart 2019 Pazar 15:38
Erzincan 4,1 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Otlukbeli olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından inceleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran Arslantaş, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok ancak AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Efe kıyafeti' ile oy kullandılar
'Efe kıyafeti' ile oy kullandılar
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
TSK'den 'Pençe' harekatı
TSK'den 'Pençe' harekatı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim