Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir, bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi...
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı...

Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Mescid-i Aksa toprağını Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne getirdi.

Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Mescid-i Aksa toprağını Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne getirdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:46
Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı
Bilecik

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Mescid-i Aksa'dan aldığı toprağı, Ertuğrul Gazi Türbesi'negetirdi.

Söğüt ilçesindeki türbeye gelerek dua eden Mustafa, ardından yanında getirdiği toprağı türbenin baş ucuna koydu.

Faed Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, manevi atmosferden çok etkilendiğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altında olan birçok yerden gelen toprağın türbede bulunduğunu, Filistin'in Osmanlı'da çok önemli bir yerinin olduğunu belirten Mustafa, "Bu önemli şehrin, toprağımızın burada bulunmasının çok önemi var bizde." dedi.

Birçok Osmanlı askerinin Filistin topraklarında şehit olduğunu dile getiren Mustafa, şöyle devam etti:

"Filistin'de birçok Osmanlı askerinin mezarı bulunmakta. Aynı şekilde de Türkiye'de Filistinlilerin mezarları bulunmakta. Bizim tarihimiz birdir, geleceğimiz de birdir. Onun için de Mescid-i Aksa'nın toprağını buraya getirdik, burada olmasını önemsedik."

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk de Büyükelçi Mustafa'yı dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türbede şu ana kadar Filistin devletinden getirilen toprak olmadığını aktaran Öztürk, "Kendileri, oradan toprağı alıp buraya getirmek istemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeş Filistin toprağının da bizleri bir arada tutan Ertuğrul Gazi Hazretlerinin kabristanında bulunması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir." ifadesini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Doğanın sarı gelini' çiçeklendi
'Doğanın sarı gelini' çiçeklendi
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim