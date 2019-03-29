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Erdoğan: Ayasofya'yı seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz." dedi.

Erdoğan: Ayasofya'yı seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
29 Mart 2019 Cuma 16:45
Erdoğan: Ayasofya'yı seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, "Terör örgütü bizden intikam almak istiyor. Çünkü sınırlarımız içinde kafasını ezdik, sınırlarımız dışında adım adım tepesine biniyoruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor. 

'Ayasofya'yı seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz'

Erdoğan, "Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm Fatma'mla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz." dedi. 

'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor'

Erdoğan, "Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor." şeklinde konuştu. 

'Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni...'

Erdoğan, "Şunu unutmayın, Türkiye olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne olursa olsun yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz." ifadelerini dile getirdi. 

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAyasofya
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