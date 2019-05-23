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'Erciyes-2019 Tatbikatı' gece etabıyla başladı

Kayseri'deki 1. Komando Tugay Komutanlığının "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı.

'Erciyes-2019 Tatbikatı' gece etabıyla başladı

Kayseri'deki 1. Komando Tugay Komutanlığının "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:47
'Erciyes-2019 Tatbikatı' gece etabıyla başladı

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando"olarak nitelendirilen 2'si Azerbaycan, 2'si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı. 

Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı.

Öte yandan, 4. Kolodu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, İtalya, Romanya ve Katar'dan gelen 7 ülkenin askeri temsilcileri tatbikata katılarak icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Tatbikat
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