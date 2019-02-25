Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
103186
ALTIN
227.664
DOLAR
5.3143
STERLİN
6.9506
EURO
6.0305

Erbakan için New York'ta anma programı yapıldı

NEW YORK (AA) - Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla New York’ta anma programı düzenlendi. Saadet ABD ve Avrupa Gençlik Derneği tarafından Brooklyn Borough Hall’da düzenlenen "Nezaket ve Dürüstlük"...

Erbakan için New York'ta anma programı yapıldı

NEW YORK (AA) - Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla New York’ta anma programı düzenlendi. Saadet ABD ve Avrupa Gençlik Derneği tarafından Brooklyn Borough Hall’da düzenlenen "Nezaket ve Dürüstlük"...

25 Şubat 2019 Pazartesi 06:44
3 Okunma
Erbakan için New York'ta anma programı yapıldı

NEW YORK (AA) - Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla New York’ta anma programı düzenlendi.

Saadet ABD ve Avrupa Gençlik Derneği tarafından Brooklyn Borough Hall’da düzenlenen "Nezaket ve Dürüstlük" temalı anma programına New York şehri ve çevresinde yaşayan Türk Amerikan toplumunun önde gelen temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okunarak başlayan programda açılış konuşmasını yapan Saadet ABD Başkanı Mehmet Nurullah Işık, Amerika’da Milli Görüş fikriyatının kök salması için azimle çalıştıklarını belirterek, "Bu Hocamızın da hedeflerinden biriydi." dedi.

Programın ana konuğu olan Avrupa Gençlik Derneği Başkanı Arif Şen, slayt gösterileri eşliğinde Erbakan'ın hayatından ve düşüncelerinden kesitler sundu.

Erbakan’ın daha üniversite yıllarında milli sanayi hamlesi için çaba gösterdiğini anlatan Şen, "Erbakan Hoca, Almanya’da eğitimini tamamladığında, kariyeri için oradan çok iyi teklifler almasına rağmen sadece Türkiye’ye hizmet etmek, Türkiye’yi kalkındırmak amacıyla memleketine geri dönmeyi tercih etti." diye konuştu.

Şen, Erbakan'ın sanayideki Milli Görüş vizyonunu daha sonra bağımsız olarak atıldığı siyasette gerçekleştirmeye çalıştığına işaret ederek, "Erbakan Hoca, Türk siyasetinde Milli Görüş vizyonu ortaya koydu. 'Bizim yaptığımız çalışma basit bir siyasi çalışma değildir. Biz bütün insanlığın mutluluğunu, saadetini istiyoruz. Bizi buraya götürecek, yeryüzünde huzuru, refahı sağlayacak sistem için de öncelikle yaşanabilir bir Türkiye kurmamız gerekiyor' diyerek azimle çalıştı." ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın Türk siyasetinde yeni bir çığır açtığını belirten Şen, "Erbakan Hoca 42 yıl siyaset yaptı. Bu süre zarfında aldığı en büyük oy oranı yüzde 20,58 idi, Başbakanlık dönemi de sadece 11 aydı. Ama rakamlara takılmamak lazım, bugün Erbakan Hoca'nın yolundan giden, vizyonunu takip eden yüz binler var, milyonlar var." dedi.

Şen, Erbakan'ı anmak kadar onu anlamanın da önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle Amerika'da yeni nesillere bu dava adamını anlatmak, onun davasından yürüyecek gençler yetiştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Programın sonunda Saadet ABD Başkanı Mehmet Nurullah Işık, Şen’e günün anısına plaket takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Gençlik Derneği Gençlik Başkanı Arif ŞenNecmettin ErbakanNew York Anma Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi
Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı
Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı
"Cumhur İttifakı inşallah mezara kadar sürecektir"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim