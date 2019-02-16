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Enerji Bakanı Dönmez, Kocaeli'de

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyoner bakışıyla ülke son 15 yılda sınıf atlayarak geldi" - "Kesintisiz hizmetin devamı için AK Parti'ye desteğimizin de kesintisiz olması gerekiyor"

Enerji Bakanı Dönmez, Kocaeli'de

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyoner bakışıyla ülke son 15 yılda sınıf atlayarak geldi" - "Kesintisiz hizmetin devamı için AK Parti'ye desteğimizin de kesintisiz olması gerekiyor"

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:56
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Enerji Bakanı Dönmez, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyoner bakışıyla ülke son 15 yılda sınıf atlayarak geldi." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret eden Dönmez, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada partililer ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile bir araya gelen Bakan Dönmez, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurguladı.

Dönmez, "İlin, yerelin sorunlarını ilgili yerlere gitmek suretiyle doğrudan vatandaşımızla, sanayicimizle girişimcimizle temas etmek suretiyle, yerinde görmek ve yerinde çözüm üretmek gibi bir misyonumuz, görevimiz var. Bu kapsamda da fırsat buldukça illerimize giderek valiliklerimiz, belediye başkanlarımızı, STK'larımızı dinlemek suretiyle illerimizin sorunlarını kaynağında tespit edip çözüyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Kartepe ilçesinde düzenlenen köprülü kavşak tanıtım programına katıldığını anımsatan Dönmez, şunları söyledi:

"Kesintisiz ulaşım için bu tip hizmetler önemli. Ama kesintisiz hizmetin devamı için de AK Parti'ye desteğimizin de kesintisiz olması gerekiyor. Bunu sadece ulaşımla sınırlandırmak da doğru değil. Sağlık hizmetlerinde, sosyal güvenlik hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde, bakanlığımızın enerji hizmetlerinde de bu kesintisiz hizmete, kaliteyi de artırmak suretiyle devam etme arzusundayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyoner bakışıyla ülke son 15 yılda sınıf atlayarak geldi. 15 yıl önce 3 bin 200 dolar olan milli gelirimiz, bugün 10 bin dolarlar seviyesine ulaştı. Yetmez ama yola azimle ve kararlılıkla devam etmek zorundayız. Ben bu azmi ve kararlılığı özellikle siz teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yüzünden okuyabiliyorum. İçinizdeki enerji dışa vurmuş durumda. Biz de o enerjiden istifade edeceğiz."

Dönmez'in konuşmasının ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

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Kocaeli
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