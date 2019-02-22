Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bursa'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bursa’da Polis Teftiş Kurulu Bursa Bölge Başkanlığı, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nilüfer Polis Merkezi Amirliğine ziyaretlerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika ve Yemin Töreni için geldiği Bursa'da ziyaretlerde bulunan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Alanı ve Atış Poligonu'nda düzenlenen Acil Durum Müdahale Eğitimi çalışmalarını yerinde inceledi.

Görevli polislerle bir araya gelerek sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Uzunkaya'nın kendisi de atış gerçekleştirdi.

Uzunkaya, Polis Teftiş Kurulu Bursa Bölge Başkanlığı, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nilüfer Polis Merkezi Amirliğinde incelemelerde de bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyaretlerinin sonunda Uzunkaya, polis başmüfettişleri ile birlikte düzenlenen öğle yemeğine katıldı.



Uzunkaya'ya, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak eşlik etti.