Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
100481
ALTIN
260.052
DOLAR
5.6949
STERLİN
7.1041
EURO
6.3861
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7...
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü,...

Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Aktaş atandı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Aktaş atandı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Aktaş atandı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirildi.

Mehmet Aktaş kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aksaray'ın Gülağaç, Malatya'nın Kuluncak, Muş'un Hasköy, Düzce'nin Cumayeri ve Rize'nin Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Aktaş, 2010-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev aldı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş, 2016'da Karabük Valiliği ardından da 2017'de Şırnak Valiliği yaptı.

Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babası. 

Ali Hamza Pehlivan kimdir?

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Giresun'un Doğankent, Erzincan'ın Kemah, Giresun'un Piraziz, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bursa'nın İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Pehlivan, 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştı.

Cüneyt Epcim kimdir?

Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç, Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Epcim, 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet AktaşEGM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
Terör örgütü PKK'nın son kurbanı Ayaz ve Nupelda kardeşler oldu
Terör örgütü PKK'nın son kurbanı Ayaz ve Nupelda kardeşler oldu
Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı
Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim