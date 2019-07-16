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Elif bebek taburcu edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin başında kitleyle doğan ve "cranium bifidum" teşhisi konulan 2 aylık kızları Elif, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Elif bebek taburcu edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin başında kitleyle doğan ve "cranium bifidum" teşhisi konulan 2 aylık kızları Elif, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

16 Temmuz 2019 Salı 17:18
Elif bebek taburcu edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır çiftinin başında kitleyle doğan ve "cranium bifidum" teşhisi konulan 2 aylık kızları Elif, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası olan 2 aylık kızları Elif, sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşılan yardım talepleri sonrasında 9 Temmuz'da tedavisi yapılmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Tedavisi için hastaneye yatışı yapılan Elif bebek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından tedavisine bir süre yoğun bakım ünitesinde devam edilen Elif bebek, bugün taburcu edildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Ali Akın Hıdır, kızları Elif'in gelecek hafta kontrolü olacağını ve dikişlerinin alınacağını belirterek, "Şu an için bir şey söylemek erken olur. Enfeksiyon kapmaması gerekli, genel olarak da sağlık durumu iyi." dedi.

Hıdır, çok mutlu olduklarını, umutlarını hiç kaybetmediklerini ifade ederek, "Duygularımı kelimelere dökmek çok zor kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kızım yeni doğmuş gibi mutlu ve sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ali Akın Hıdır
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