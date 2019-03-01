Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104522
ALTIN
225.610
DOLAR
5.3517
STERLİN
7.1047
EURO
6.0847

Ekipler rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

- Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan çocuk, yolu karla kaplı köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı

Ekipler rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

- Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan çocuk, yolu karla kaplı köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı

01 Mart 2019 Cuma 02:47
1 Okunma
Ekipler rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarda, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 9 yaşındaki Meral Batur'un ateşinin yüksek olduğu bildirilerek, yardım talebinde bulunuldu.

İhbarla birlikte harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, bölgede 3 gündür etkili kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmaya çalışırken ambulans kara saplandı.

Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinde görevli greyder operatörü Zübeyir Gergef ve güvenlik korucuları, olay yerine gelerek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansı kurtardı.

Köyden yaklaşık 4 saat süren mücadele sonucu Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilen Batur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
HastaKar YağışıSiirtŞirvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da araca gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirildi
Adana'da araca gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirildi
ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi.
ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi.
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim