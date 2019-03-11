İSTANBUL (AA) - "Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve Çocuk" zirveleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Geçmişten Geleceğe" temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Eğitim Teknolojileri ile "İyi Gelecek" temasıyla ilk kez organize edilen Ebeveyn ve Çocuk zirvelerinde yapay zeka ve eğitim ilişkisi ele alındı.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin açılış konuşmasını Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül yaparken, zirvede Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Baş Danışmanı Adem Çilek, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, iş insanı Faruk Eczacıbaşı, University College London Yapay Zeka Profesörü Rose Luckin ve Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harry Daniels konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvenin sunuculuğu üstlenen Kalust Şalcıoğlu'na yapay zeka robotu ETZBOT (Promobot) da yardımcı oldu.



Prof. Dr. Luckin, programda, yapay zekanın gündelik hayatın birçok yerinde kullanılmasının yanı sıra eğitimde de kullanılmaya başlandığını belirtti.

Yapay zeka ile çok daha fazlasını yapabilmenin mümkün olduğunun altını çizen Luckin, eğitim söz konusu olduğunda yapay zekanın insan zekasıyla aynı olmadığını ve insanların yapay zekanın ötesinde zeki olabileceğini fark etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Luckin, "Yapay zeka insan zekasıyla kıyaslanamaz. Eğitimde destekleyici olabilir ama öğretmenlerin yerini alamaz." ifadesini kullandı.



Prof. Dr. Daniels ise okul binalarının tasarımlarına değindiği konuşmasında, dizaynın eğitim üzerindeki etkisini tartıştı.

Okullar söz konusu olduğunda dizaynın öğretmeyi ve öğrenmeyi değiştirip değiştiremeyeceğinin tartışıldığı projelerin başarısızlığa uğradığını aktaran Daniels, "Yeni dizaynlar geleceğin vizyonuna tanıklık ettikleri takdirde uygulayıcıların gerçek değişimi gerçekleşecektir. Bu değişimin en önemli noktası, öğretmenleri de bu değişim içine dahil etmek ve kabullerini almak." şeklinde konuştu.

Zirvede, robotik, kodlama, internetin hayattaki yeri, eğitsel veri madenciliği, artırılmış ve sanal gerçeklik ile 2023 Eğitim Vizyonu üzerine de konuşuldu.

Öte yandan, program kapsamında düzenlenen atölyelerde alanında uzman kişiler tarafından eğitimde yapay zeka, eğitimde teknoloji entegrasyonu, kurumsal dünyada eğitim, beyin eğitimi, gelecekte eğitim, yabancı dilde teknoloji ile eğitim, oyunlaştırma, blockchain, drone kodlama, stem, ters yüz edilmiş sınıflar gibi konular konuşuldu. Etkinlik alanındaki dronelar, sanal gerçeklik ekipmanları, ahşap işleme aletleri, artırılmış gerçeklik atölyeleri, 3 boyutlu yazıcılar ve akıllı tahtalar deneyime sunuldu.

Zirvede eğitim, habercilik ve sosyal hayata yönelik "İnternetten Önce" ve "İnternetten Sonra" başlıklarının konuşulduğu panel dikkati çekti. Panele, Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Sevinç Atabay ve Fuat Kozluklu konuşmacı olarak katıldı.

Program sonunda, Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin 7 Mart 2020'de "Sürdürülebilir İnovasyon" temasıyla katılımcılarla buluşacağı da duyuruldu.



- Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi

Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi ise ebeveynlerin ve çocukların yanı sıra eğitmenleri, psikologları ve pedagogları ağırladı.

Zirvede, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Dr. Özgür Bolat, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Prof. Harry Daniels, Prof. Dr. Jill Porter, Prof. Dr. Şirin Karadeniz gibi birçok konuşmacı katılımcılarla bilgilerini paylaştı.

Özellikle 3-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik farklı ve faydalı atölyelerin düzenlendiği zirvede, artırılmış gerçeklik, İngilizce konuşma, permakültür, yaratıcı sanat, robotik, yaratıcı drama, oyun ile kodlama, güvenli internet, vermikültür, mindfulness, çivi futbol sahası, ahşap tasarım ve şekillendirme, interaktif kitap okuma gibi çeşitli etkinlikler yer aldı.

Ailelere yönelik ise sağlık, teknoloji bağımlılığı, okul seçimi, yabancı dil öğrenimi, eğitim teknolojileri, özel eğitim, yurt dışı eğitimi, iletişim, akademik başarıyı artırma, sağlıklı beslenme, spor, üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim gibi başlıkların konuşulduğu söyleşiler düzenlendi.

