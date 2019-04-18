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Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde "Ejderha Taşı" olarak bilinen ve efsaneye konu olan, koruma altındaki dev kaya bloğunun bulunduğu alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde "Ejderha Taşı" olarak bilinen ve efsaneye konu olan, koruma altındaki dev kaya bloğunun bulunduğu alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Emre Köse
Emre Köse
18 Nisan 2019 Perşembe 09:32
Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar
Elazığ

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ'ın tarihi Harhut Mahallesi'nde önleyici kolluk hizmetleri kapsamında drone destekli devriye görevi gerçekleştirdi.

Ekipler, tarihi mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan, görünümüyle bir ejderhaya benzetildiği için "Ejderha Taşı" olarak adlandırılan 520 metrekarelik alanı kaplayan, Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından koruma altına alınan kaya bloğunun bulunduğu alanda drone ile 3 şüpheli olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda Ejderha Taşı alanında kaçak kazı yapan F.K, M.Y ve E.Ö. suçüstü yakalandı.

Alanda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada soba küreği, çekiç, keser, testere, el feneri, büyüteç, tornivada gibi malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Ejderha Taşı
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