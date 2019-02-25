



EDİRNE (AA) - Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Edirne Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyona 8 takım katıldı.

Müsabakaların yapıldığı İlhami Ertem Anadolu Lisesi Spor Salonu'na "Aşkımız triple rakiplerimiz taktikle dize getirilir", "Elimizin hamuruyla penaltı kurtardık", "Gücüne güç katmaya golleri sıralamaya geldik" afişleri asıldı.

Turnuvanın ilk karşılaşması, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in vuruşuyla başladı.

Organizasyonun ilk maçında İl Sağlık Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu'nu 2-1 yendi.

Renkli görüntülere sahne olan "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"na kadınlar büyük ilgi gösterdi.