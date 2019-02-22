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Edirne'de sis

- Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ile bazı tarihi yapılar da sis içerisinde güzel görüntüler oluşturdu

Edirne'de sis

- Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ile bazı tarihi yapılar da sis içerisinde güzel görüntüler oluşturdu

22 Şubat 2019 Cuma 10:25
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Edirne'de sis

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde bir anda etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sis, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bu arada, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, Edirne'nin tarihi camilerinden Üç Şerefeli ve Eski camiler, Makedonya Saat Kulesi ile Alipaşa Çarşısı sis içerisinde güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sis öğle saatlerinde tamamen etkisini yitirecek.

Akşam başlayacak yağmurun ise sabah kar yağışına dönmesi bekleniyor.



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