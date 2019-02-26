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Edirne'de bekçiler işbaşı yaptı

- Hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 70 bekçi, sokaklarda gece nöbetine başladı

Edirne'de bekçiler işbaşı yaptı

- Hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 70 bekçi, sokaklarda gece nöbetine başladı

26 Şubat 2019 Salı 23:18
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Edirne'de bekçiler işbaşı yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 70 bekçi, işbaşı yaptı.

İl merkezinde Cumhuriyet ve Selimiye Polis Merkezi amirliklerine bağlı çalışacak bekçiler, kent genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev alacak.

Huzur ve güveni sağlamak için istihdam edilen personel, emniyet birimleriyle koordineli çalışacak.

Yapılan suç analizi doğrultusunda bekçilerin görev dağılımı belirlendi. Bekçiler, kent merkezinde, Şükrüpaşa, Kocasinan, İstasyon, Fatih, Babademirtaş, Kıyık, Yıldırım, Yeniimaret gibi halkın yoğun kullandığı bölgelerde de rutin devriye yapacak.

Edirne'de mahalle ve ana caddelerde 23, Meriç, Uzunköprü, Havsa, Lalapaşa, Keşan, Süloğlu, Enez ilçelerinde ise 47 bekçinin görev yapacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BekçiGörev
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