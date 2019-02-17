Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
101948
ALTIN
225.999
DOLAR
5.2998
STERLİN
6.8548
EURO
5.9997

Düzce'de "pat pat" devrildi: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde Hüseyin Ş. (15) idaresindeki tarım aracı, sürücünün...

Düzce'de "pat pat" devrildi: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde Hüseyin Ş. (15) idaresindeki tarım aracı, sürücünün...

17 Şubat 2019 Pazar 20:36
2 Okunma
Düzce'de

DÜZCE (AA) - Düzce'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde Hüseyin Ş. (15) idaresindeki tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile aracın kasasında bulunan Abdullah (13) ve Hamdullah Güldağ (11) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
3 YaralıAkçakocaDüzcePat Pat Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim