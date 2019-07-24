Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.
Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.