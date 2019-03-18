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Dünyanın en pahalı güvercini satıldı

Belçika'da yapılan açık artırmada bir güvercin 1 milyon 252 bin avroya alıcı buldu.

Dünyanın en pahalı güvercini satıldı

Belçika'da yapılan açık artırmada bir güvercin 1 milyon 252 bin avroya alıcı buldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 10:34
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Dünyanın en pahalı güvercini satıldı

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1 milyon 252 bin avroya dünyanın en pahalı güvercini satıldı.

Yerel basına göre, internet üzerinden yapılan müzayedede Armando adında erkek bir Flaman güvercini 1 milyon 252 bin avroya alıcı buldu.

Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini, bir Çinli tarafından alındı.

Çinli alıcı güvercini yarıştırmayacak

Alıcının dünyanın en pahalı güvercinini yarıştırmayacağı ve damızlık olarak kullanacağı belirtildi.

Belçika'da 2017 yılında yapılan açık artırmada bir posta güvercini 400 bin avro satılmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Güvercin
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