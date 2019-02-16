BOLU (AA) - Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri, "Bugün anne ölümlerinin dünya genelinde 100 binde 200'lerden 10'lara indiği, bebek ölümlerinin 100 binde 140'lardan 10'lara indiği bir tıbbi süreç konuşuyorsak bunlar gerçekten doğumla ilgili çabaların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Doğumları hastaneye taşımak anne ve bebek sağlığını düzeltti." dedi.

Bolu'da Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi" oturumlarla devam ediyor.

Prof. Dr. Aydan Biri, burada düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, dünya genelinde, normal şartlarda doğada olan doğumların son 100 yıl içinde hastanelerde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Hastanelere taşınan doğumlarda sağlanan faydalar ile yapılan uygulamalara değinen Biri, şunları söyledi:

"Bugün anne ölümlerinin dünya genelinde 100 binde 200'lerden 10'lara indiği, bebek ölümlerinin 100 binde 140'lardan 10'lara indiği bir tıbbi süreç konuşuyorsak bunlar gerçekten doğumla ilgili çabaların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Doğumları hastaneye taşımak anne ve bebek sağlığını düzeltti ama birçok müdahaleyi de beraberinde getirdi. Bu müdahalelerin gerçekte gerekenden fazla yapılıyor olmasının tartışmaları başladı son yıllarda."





- "Doğumların maalesef yarıdan fazlası sezaryenle gerçekleşiyor"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Op. Dr. Leyla Mollamahmutoğlu ise Bakanlığın doğum alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Türkiye'de yıllık 1 milyon 200 bin civarında doğum var ve bu doğumların maalesef yarıdan fazlası sezaryenle gerçekleşiyor. Biz vajinal doğuma destek veren bütün faaliyetleri destekliyoruz. Türkiye'de kadınlara bu hizmetin, yani doğuma heveslendirmenin ve doğumu başarı ile gerçekleştirmelerini destekleyecek her faaliyetin arkasındayız."

Bakanlık olarak bu yıl içinde uygulamak üzere doğum eylem planı hazırladıklarını vurgulayan Mollamahmutoğlu, hekimlerin çeşitli nedenlerle sezaryeni tercih ettiğini belirterek, "Vajinal doğumun ortaya çıkarabileceği komplikasyonlarla ilgili şikayet edilmekten, onun da ötesinde dava edilmekten ve astronomik rakamlarda tazminat ödemekten dolayı fevkalade çekincelere sahip. Bakanlık hekimlerin bu çekincelerini ortadan kaldıracak bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. İnşallah kısa zamanda yol alacağız." dedi.

Başkanlığını Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Aydan Biri ile Prof. Dr. Tamer Mungan'ın yaptığı kongre, yarın sona erecek.



