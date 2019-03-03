Doğu'da bin 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65, Kars'ta 64, Ardahan'da 56 Erzincan'da 23 olmak üzere bin 208 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süre önce başlayan ve zaman zaman etkili olan ve bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65 mahalle ve köyün yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 39 santimetre olduğu kent merkezinde yol ve kaldırımları temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Ardahan

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 56 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadelenin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde buzlanma meydana geldi.

- Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da kar yağışı ve tipiden dolayı kapalı olan ilçelerden Çayırlı'daki 4, İliç'deki 1, Kemah'taki 2, Kemaliye'deki 3, Otlukbeli'deki 1, Refahiye'deki 7, Tercan'daki 5 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar, 12 ekip tarafından 8 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makineleriyle sürdürülüyor.

- Kars

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy ile ulaşım yapılamıyor.

Kentte dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde 13, Akyaka'da 1, Arpaçay'da 4, Digor'da 12, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 22, Selim'de 5, Susuz'da ise 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve caddelere kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için vatandaşlar belli noktalara yem bıraktı.

Esnaf Necdet Özyılmaz, "Güne yine kar yağışıyla uyandık, her taraf karla kaplı. Hayvanlara duyarlı olmamız gerekiyor. Ben burada esnafım, belediye görevlisi buraları temizledi. Ben de kuşlara yem bıraktım." dedi.

- Tunceli

Tunceli'in Ovacık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği Ovacık ilçesinde, vatandaşlar evlerinden çıkabilmek ve ulaşım sağlayabilmek için koridorlar açmak zorunda kalıyor.

İlçe belediyesine bağlı ekipler, bölgede kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.