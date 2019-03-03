Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Doğu'da bin 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

- Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65, Kars'ta 64, Ardahan'da 56, Erzincan'da 23 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Doğu'da bin 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

- Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65, Kars'ta 64, Ardahan'da 56, Erzincan'da 23 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

03 Mart 2019 Pazar 12:47
4 Okunma
Doğu'da bin 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65, Kars'ta 64, Ardahan'da 56 Erzincan'da 23 olmak üzere bin 208 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süre önce başlayan ve zaman zaman etkili olan ve bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da bin 65 mahalle ve köyün yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 39 santimetre olduğu kent merkezinde yol ve kaldırımları temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Ardahan

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 56 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadelenin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde buzlanma meydana geldi.

- Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da kar yağışı ve tipiden dolayı kapalı olan ilçelerden Çayırlı'daki 4, İliç'deki 1, Kemah'taki 2, Kemaliye'deki 3, Otlukbeli'deki 1, Refahiye'deki 7, Tercan'daki 5 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar, 12 ekip tarafından 8 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makineleriyle sürdürülüyor.

- Kars

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy ile ulaşım yapılamıyor.

Kentte dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde 13, Akyaka'da 1, Arpaçay'da 4, Digor'da 12, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 22, Selim'de 5, Susuz'da ise 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve caddelere kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için vatandaşlar belli noktalara yem bıraktı.

Esnaf Necdet Özyılmaz, "Güne yine kar yağışıyla uyandık, her taraf karla kaplı. Hayvanlara duyarlı olmamız gerekiyor. Ben burada esnafım, belediye görevlisi buraları temizledi. Ben de kuşlara yem bıraktım." dedi.

- Tunceli

Tunceli'in Ovacık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği Ovacık ilçesinde, vatandaşlar evlerinden çıkabilmek ve ulaşım sağlayabilmek için koridorlar açmak zorunda kalıyor.

İlçe belediyesine bağlı ekipler, bölgede kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
ArdahanKar Ve TipiKarsKöy Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü'nün acı günü
MKE Ankaragücü'nün acı günü
Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı
Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı
İHH'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım
İHH'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim