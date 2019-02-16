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Doğu Anadolu'da kış

- Van, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da kış

- Van, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:22
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Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

- Hakkari/Muş

Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 32 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Bazı mahallelerdeki çocuklar ise yağan karın tadını çıkararak, kar topu oynadı, kızakla kaydı.

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HakkariKarMuşTipiVanYol
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