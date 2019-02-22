Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar nedeniyle Başkale ilçesinde bir yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolunun Karapet Geçidi'nde de karla mücadele ekiplerinin yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Muş Belediyesi ekiplerince vatandaşların mağdur olmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütülüyor. Bu arada Muş-Bitlis kara yolunda etkili olan sis trafiği olumsuz etkiliyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da ulaşıma açılan köy yollarında karla mücadele ekiplerince genişletme çalışmalarının devam ettiğini kaydedildi.



