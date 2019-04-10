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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 10:53
Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerine kadar sağanak görülecek.

Sıcaklığın gündüz 2-4 derece azalacağı bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece ölçüldüğü bölgede, gece Ardahan'daki sıcaklık sıfır, Erzurum ve Ağrı'da 4, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Iğdır'da 21, Erzincan'da 19, Ardahan'da 13, Kars ve Ağrı'da 11 ve Erzurum'da 9 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması uyarısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Sağanakyağış
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