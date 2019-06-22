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Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:12
Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Kaplancık Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor.

Vezirköprü ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Kaplancık Kanyonu, Şahinkaya Kanyonu'ndan sonra Altınkaya Barajı havzasındaki ikinci kanyon konumunda.

Henüz fazla bilinmeyen kanyonda Kızılırmak'ın turkuaz ve yeşil renkli sularının sarp kayalıklar arasında yol bularak yaklaşık 2 bin metre ilerlemesi, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Kanyonda görülebilen irili ufaklı adacıklar ise ziyaretin adeta görsel şölene dönüşmesini sağlıyor.

Kaplancık Kanyonu ve Kaplancık Mahallesi, Helenistik ve Roma döneminden izler de taşıyor.

Kaplancık Kanyonu, sunduğu doğal güzelliklerin yanı sıra kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline ve highline (iple yüksekten atlama), kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi sporların yapılmasına da imkan sağlıyor.

Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, ilçenin Hitit, Helenistik ve Roma dönemleri eserleri ile tarihi Osmanlı evlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tarihi güzelliklerinin yanı sıra Altınkaya Barajı ile bölgede eşsiz doğa manzarası ve kanyonlar ortaya çıktığına işaret eden Sefacı, "Şahinkaya Kanyonu, Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivaline ev sahipliği yapmakta. Şahinkaya Kanyonu'nun 10 kilometre doğusunda yine Kaplancık Kanyonu bulunmaktadır. Burası da Şahinkaya Kanyonu gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra ekstrem sporlar merkezi haline gelebilir." dedi.

Kaplancık Kanyonu ve etrafını "keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet" olarak nitelendiren Sefacı, kanyonun tanıtımı için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Sefacı, bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisini artırmak adına kanyonun yolunun yeniden yapıldığını bildirerek, "Daha sonra buradaki doğal güzellikleri ortaya çıkarmak için çeşitli festivaller düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kaplancık Mahallesi sakinleri ise kanyonun doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayarak, "Kanyonda irili ufaklı pek çok adacık bulunuyor. Şahinkaya Kanyonu gibi Kaplancık Kanyonu'nun da turizme açılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
DoğaHarikasıKaplancık
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