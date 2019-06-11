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Diyarbakır Lice'de gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de 3 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

Diyarbakır Lice'de gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de 3 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

11 Haziran 2019 Salı 14:10
Diyarbakır Lice'de gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Lice kırsalına yapılan operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmişti. Böylece Lice kırsalındaki operasyonda, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki oldu.

Suriye sınırında PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Resulayn bölgesinden bir teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler,  Ceylanpınar ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubunu yakaladı.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceTerör
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