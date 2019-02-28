Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104824
ALTIN
226.624
DOLAR
5.3165
STERLİN
7.0625
EURO
6.0677

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Emre Köse
Emre Köse
28 Şubat 2019 Perşembe 14:07
4 Okunma
Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır'da yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden 4 kişinin tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan araştırmada söz konusu tarihi eserin, yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi servetimizin kurtarılması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün gerçekleştirilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, deri üzerine İbranice yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada; deri üzerine İbranice yazmalı, işlemeli figürleri bulunan 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan kitap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırİbranice
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1,5 asırdır zeytinyağını dünya sofralarına sunuyor
1,5 asırdır zeytinyağını dünya sofralarına sunuyor
Arap dünyası ve 21. yüzyılı ıskalamak
Arap dünyası ve 21. yüzyılı ıskalamak
'Postmodern darbe'nin 22. yılı
'Postmodern darbe'nin 22. yılı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim