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Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

28 Haziran 2019 Cuma 09:48
Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri, 337 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesi içerisinde gizlenen uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin güneyi ve Hazro ilçesinin kuzeybatısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 25 Haziran Salı günü saat 21.00'ten itibaren Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timi ve güvenlik korucularının katılımıyla hava destekli başlatılan "Bayrak-127 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-04 Operasyonu"nun dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı aktarılarak, yapılan aramada arazide çalılar arasına gizlenmiş çuval ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 337 kilogram esrar ile 26 ayrı noktada toplam 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

"Ele geçirilen kenevir son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir." bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Lice-Kulp kara yolu Yolçatı yol ayrımında yapılan yol kontrolünde hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arama kaydı bulunan Ş.H. gözaltına alındı. Operasyon bölgesindeki adli arama faaliyetlerinde 297 kişi ve 66 araç kontrol edilmiş, 11 kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHintKeneviri
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