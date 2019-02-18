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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tur otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ersin Sarıbatır idaresindeki 20 YA 317 plakalı otomobil, Pamukkale Mahallesi'nde karşı...

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tur otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ersin Sarıbatır idaresindeki 20 YA 317 plakalı otomobil, Pamukkale Mahallesi'nde karşı...

18 Şubat 2019 Pazartesi 00:50
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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tur otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ersin Sarıbatır idaresindeki 20 YA 317 plakalı otomobil, Pamukkale Mahallesi'nde karşı şeritten gelen Tamer Özsaraç yönetimindeki 20 AAD 969 plakalı otomobile ardından da Mehmet Taner Tütün'ün kullandığı 34 GT 7094 plakaklı tur otobüsüne çarparak durdu.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Sarıbatır ile yanındakiler Ümit Sayılı ve Abdülbaki Kes olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan kara yolunda kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeTrafik KazasıZincirleme Kaza
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