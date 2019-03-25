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Denizli'de tarihi okulda yangın

Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda yangın çıktı.

Denizli'de tarihi okulda yangın

Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda yangın çıktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 08:17
Denizli'de tarihi okulda yangın

Denizli'nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde 1928 yılında yapımı tamamlanan Gazi Paşa İlk Mektebi'nde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çal Şubesi ekipleri müdahale etti.

Ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi ilk mektep binasında çıkan yangında alevler binayı sararken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Çal'da 1924 yılında yapımına başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim öğretime açılan Çal Gazi İlk Mektebi'nin sekiz derslik ile üç idare odası bulunuyor. Bina 1999 yılında Gazi İlköğretim Okulu'nun başka bir yere taşınmasından sonra Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli etkinliklerde kullanılıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Denizlide Yangın
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