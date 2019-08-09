'Denizli'de 250 konut inşaatına başlıyoruz'

Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik." dedi.

Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda." ifadelerini kullandı.