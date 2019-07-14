Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kaçırmaya çalışan albay

Bu isimler arasında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nu alıkoymaya çalışan eski istihbarat kurmay albay Mahmut Arduç da yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre Arduç, olay tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Darbe girişiminden bir gün önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında eski tuğamiral İrfan Arabacı ile bir araya gelen Arduç, ihanet akşamı icra edeceği göreve ilişkin bilgi aldı.

En yakınındaki isim olması nedeniyle Arduç'a Bostanoğlu'nu kaçırma görevi verildi. Bunun üzerine hazırlıklara başlayan Arduç, Bostanoğlu'nu alıkoyma sırasında kendisiyle hareket edecek darbeci ekibi seçti.

Arduç, 15 Temmuz sabah saatlerinde Heybeliada'da Deniz Lisesi Mezuniyet Töreni ile Sancaktar Amfibi Gemisi'nin denize indiriliş törenine katılmak için İstanbul'a geçen Bostanoğlu'na eşlik etti.

Darbe girişimi saatinin öne alınmasıyla harekete geçen Arduç, önceden hazırladığı silahlı ekibe haber verdi.

Bostanoğlu'nun yakın koruma ekibindeki eski astsubaylar Faruk Kamalak, Mehmet Metin ve Mustafa Polat'ın da yer aldığı darbeci ekip, Fenerbahçe Orduevi'nin önünde Arduç ve eski kurmay yarbay Tuncel Karaya ile buluştu.

Arduç, daha sonra beraberindekilerle Bostanoğlu'nun katıldığı düğünün yapıldığı otele hareket etti.

Ankara'da olağan dışı gelişmeler yaşandığına ilişkin haberler alan Bostanoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığından Ataköy Marina'ya bot göndermesini istedi.

Buradan Fenerbahçe Orduevi'ne gitmeyi planlayan Bostanoğlu, kendisini almaya gelen TCSG-19 botunda Arduç'un olduğunu öğrenince durumdan şüphelenerek botu kullanmaktan vazgeçti. Başka bir adrese geçen Bostanoğlu, bu şekilde izini kaybettirdi.

Fenerbahçe Orduevi'nde Bostanoğlu'nu bulamayan Arduç, Kalamış Limanı'na rotasını çevirdi. Gece boyunca Bostanoğlu'nu alıkoymak için kaldığı yeri öğrenmeyi amaçlayan Arduç, bunu gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine Gölcük Donanma Komutanlığına geçen Arduç, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca eski tuğamiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren ile botla Gölcük'ten kaçtı.

Teslim olmaları için telsizden yapılan çağrılara cevap vermeyen darbecilerden Arduç, İzmit'te bottan inerek kayıplara karıştı.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı belirlenen Arduç, 27 Temmuz 2016'da ordudan ihraç edildi.