Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
88967
ALTIN
242.925
DOLAR
5.8912
STERLİN
7.4473
EURO
6.5616
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri...
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri...
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye devam edeceğiz
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha...

Darbeci pilotlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci pilotlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:46
Darbeci pilotlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen davada karar açıklandı.

Buna göre, sanıklardan 56'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklardan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan 45'ine 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken yakalamalı 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim