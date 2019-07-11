Dalaman'daki orman yangınında alevler Göcek'e ulaştı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını devam ediyor.



Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Can ve mal kaybımız yok Allah'a şükür, sadece içinde kimse olmayan bir butik otel bir miktar etkilenmiş gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, 350 hektar alanın etkilendiği, faaliyette olmayan bir butik otelin tahliye edildiği, söndürme çalışmalarına katılan bir arazözün yandığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

Bakan Pakdemirli Muğla'ya hareket etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket etti.

Alınan bilgiye göre, 3. Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Bakan Pakdemirli, Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili Muğla Valisi Esengül Civelek'i telefonla arayarak bilgi aldı.

Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın'dan bölgeye ekipler gönderilmesi talimatını veren Pakdemirli, tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket eden Pakdemirli, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunarak, Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını yönetecek.

Göcek'te gökyüzünü duman kapladı

Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleri boşaltıldı.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak alevlerin tehdit ettiği mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi. Ekiplerin çalışmasıyla her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bunun üzerine mahalle sakinleri taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

Yangın, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı.

"Can ve mal kaybımız yok"

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Can ve mal kaybımız yok Allah'a şükür, sadece içinde kimse olmayan bir butik otel bir miktar etkilenmiş gözüküyor." ifadelerini kullandı.