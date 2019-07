Dalaman'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karaağaç mevkisinde kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alanda öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında, bugün saat 15.10'da orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınları ile mücadele ekipleri, Dalaman ilçesi Karaağaç mevkisindeki kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakikada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine 2 yönetim helikopteri, 13 su atar helikopter, 74 arazöz, 6 dozer sevk edildi.

Muğla'da yangının çıkış saatinde hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 olması ve rüzgarın batıdan 40 kilometrenin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Karaağaç mevkisindeki kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alanda, 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'daki orman yangınında 34 ev tahliye edildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor.

Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın’dan ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yöneten Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangına hava kararıncaya kadar 20'ye yakın helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Havanın kararmasıyla birlikte yakın il ve ilçelerden gelen arazöz ve orman yangın söndürme işçilerinin karadan müdahaleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Civelek, "Orman Genel Müdürlüğü personeli ve tüm kurumların katılımıyla bölgede bir kriz merkezi oluşturduk ve yangın mahalinde çalışmaları yönetiyoruz. Bölgede rüzgar etkili oluyor. Bu nedenle ekipler söndürme çalışmalarında güçlük çekiyor." dedi.

Yangının devam ettiği alanda can ve mal kaybı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için tedbir amaçlı iki mahallede 34 haneyi tahliye ettik. Bunları tedbir amaçlı yaptık. Yangın şu an için geniş bir alanda etkisini sürdürüyor." diye konuştu.

Öte yandan, yangın sırasında yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dumanlar yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Fethiye'den de görüldü.